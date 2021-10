A história conta que pessoas com nanismo sempre foram relacionadas ao humor. Mas não necessariamente ao “bom humor” ou à graça com respeito. Sempre teve mais a ver com a humilhação e com a depreciação da pessoa, devido à sua estatura, do que à capacidade de ela ser ou não engraçada.

Na mitologia, o deus egípcio Bes, que tinha nanismo, era conhecido por levar diversão a outros deuses, fazendo graças e caretas para as crianças. Na Idade Média, essas pessoas eram tidas como bobas da corte e eram responsáveis por arrancar risadas do reino. Com a chegada de circos e atrações teatrais, passaram a fazer parte de espetáculos absurdos, como arremesso humano em performances de “freak show”, desprezando questões de segurança e respeito à vida.

Muito tempo passou, mas pouca coisa parece ter mudado. Ainda hoje, é comum vermos pessoas com nanismo exercendo o papel cômico em programas de televisão, filmes, novelas… Mas até quando?

Infelizmente, como quase todas as questões que envolvem preconceito e necessidade de quebrar antigos padrões, é preciso muita luta, vontade social e apoio do poder público. E parte disso vem ocorrendo.

Na tentativa de romper esse ciclo, vem acontecendo, desde o ano passado, uma mobilização virtual para derrubar o estereótipo de “anões comediantes”, além de romper preconceitos no mercado de trabalho, nos ambientes de lazer, no acesso à educação, nos serviços de saúde e transporte coletivo, na moda etc.

Aproveitando o dia 25 de outubro (comemorado na última segunda-feira), quando se celebra o Dia Nacional de Combate ao Preconceito contra Pessoas com Nanismo, vários eventos reforçaram a importância de se combater a discriminação contra essas pessoas. Um deles foi no sentido de se aposentar o termo “anão”. Essa palavra estava sendo associada a coisas negativas, sem valor, com baixo desempenho. Então, o modo correto é usar “pessoa com nanismo”, “pessoa de baixa estatura”, e, se você for conhecido dessa pessoa, pode chamá-la pelo nome.</CW>

O preconceito com o nanismo, entretanto, vai muito além da comédia e da terminologia. A questão também esbarra no problema da infantilização. Há quem se dirija a essas pessoas como se elas fossem crianças: mudam a forma de falar, passam a mão em seus cabelos e até chegam ao cúmulo do absurdo de tentar carregá-las.

Questões relacionadas à sexualidade de quem tem nanismo também são comuns. Existe um misto de fetiche, curiosidade e estranhamento em saber como pessoas assim fazem sexo. E, por isso, preconceituosos nada discretos lançam perguntas inacreditáveis e desrespeitosas, como “mas vocês conseguem mesmo?” e “é igual como uma pessoa ‘normal’?”, entre outras aberrações.

Se você conhece uma pessoa com nanismo, não zombe do tamanho ou do corpo dela. Ao contrário, ajude-a onde ainda falta acessibilidade e respeite sua condição.

Fonte: O Tempo