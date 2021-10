Capinópolis: Hospital Faepu emite nota sobre reforma do prédio

Capinópolis: Hospital Faepu emite nota sobre reforma das instalações da ala covid

Capinópolis, Minas Gerais. A emenda parlamentar para reforma do Hospital Faepu, anunciada em agosto de 2021, irá proporcionar uma ampla melhoria na estrutura do único hospital da cidade. No entanto, devido à situação estrutural da ala de internação de paciente com covid-19, a reforma já teve início com recursos de outra fonte. Com 61 óbitos já registrados em decorrência da covid-19 e mais de 2400 casos confirmados da doença, a necessidade de uma reforma nas instalações ficou evidente.

O hospital é dirigido pela Fundação de Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia — Faepu.

A reforma ocorre após uma redução drástica no número de internações, resultado do avanço da vacinação.

Em maio de 2021, o Hospital Faepu chegou a registrar 28 internações na ala covid-19 em Capinópolis. Outros pacientes diagnosticados com a doença foram encaminhados para enfermarias ou Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em outros municípios.

O secretário municipal de Saúde, Giovani Mafioleti, ressaltou o avanço da vacinação em Capinópolis. “Essa semana, pela primeira vez no ano, o Hospital São José fechou um boletim sem internações na UTI COVID. Em Capinópolis não é diferente, a redução de pacientes na enfermaria caiu mais de 95%, assim como os novos casos detectados da doença, e sabemos que isso é reflexo do avanço da campanha de vacinação. Por isso insistimos que todos aceitem a vacina, e retornem para a segunda dose e dose de reforço, quando for o caso. Estamos retornando a normalidade, e isso é sensacional”, disse o secretário.

O Hospital São José é a instituição referência da regional de Saúde do Pontal do Triângulo Mineiro, recebendo pacientes de nove cidades.

Nivaldo dos Santos, diretor do Hospital Faepu, disse ao Tudo Em Dia que a reforma será efetuada por etapas. “A reforma foi iniciada no mês de outubro na ala covid, vamos fazê-la por etapas, entretanto a nossa expectativa é que se estenda para todo o hospital”, disse o diretor do hospital.

Questionado se os profissionais que atuam na reforma têm acesso aos pacientes infectados, o diretor informou que — “quando há a intervenção dos profissionais para executar os serviços, as enfermarias são imediatamente interditadas, sempre com o pensamento em não causar nenhum prejuízo na assistência dos pacientes”.

As paredes e o piso da ala covid estão passando por melhorias e desinfecções com Oxivir — produto próprio para desinfecção hospitalar.

Piso da ala covid

Reforma na central de oxigênio

Na última sexta-feira, após críticas sobre a situação das paredes e do piso em uma rede social, a instituição emitiu nota oficial.

Nota oficial

“A Diretoria da FAEPU — FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA, ESTUDO E PESQUISA DE UBERLÂNDIA, vem a público informar e esclarecer, que o hospital FAEPU — unidade de Capinópolis está passando por adequações e reformas em suas instalações, conforme exigências dos órgãos de vigilância sanitária.

Esclarecemos que recentemente foi iniciado reforma no piso e nas paredes de alvenarias no Setor de COVID do hospital, entretanto a mesma está sendo realizada com o hospital em plena atividade, sem prejuízos para população Capinopolense que precisam dos serviços de saúde daquele setor.

Informamos que a reforma somente foi iniciada depois que tivemos uma significativa melhora nos indicadores da Pandemia COVID, e que os números de internações foram reduzidos mais de 95% no hospital.

Recentemente o Prefeito Cleidimar Zanotto esteve em Brasília onde conseguiu uma verba de R$500.000,00, que será destinada para reforma do Hospital de Capinópolis, as reformas serão ampliadas para todo o hospital e, portanto, colocar a nossa Instituição com uma ambiência necessária aos padrões de humanização que a nossa população merece.

Estamos convictos das nossas responsabilidades e compromisso com a população de Capinópolis, e não mediremos esforço para proporcionar uma estrutura acolhedora e humanizada para nossos pacientes.

Juntos no mesmo Caminhar, compromisso com a Saúde”.