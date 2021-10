O palco sempre foi a casa de Catarina. É lá que a personagem, criada e vivida pelo ator, comediante e cantor Beto Sorolli, se sente à vontade para contar, com muito bom humor, as próprias histórias, falando e também cantando. Grande estrela do espetáculo “A Minha Mãe É uma Comédia” – peça de muito sucesso do teatro mineiro e que está em cartaz em Belo Horizonte neste fim de semana – Catarina resolveu alçar novos voos e lança a carreira musical, com álbum gravado (que leva o nome dela) e tudo mais que tem direito.

Ao todo, o projeto reúne 12 faixas musicais, além de outras 12 que contam as histórias e vivências da personagem – uma mulher de meia idade, batalhadora, mãe de quatro filhos e recém-separada que só quer ser feliz, independente das circunstâncias. O primeiro single da “nova era” de Catarina, intitulado “Cansada de Ser Pobre”, até ganhou clipe que pode ser visto no YouTube.

Beto Sorolli explica que a música sempre fez parte da construção da personagem e que, por isso, era natural que ela gravasse um disco. “Minha estreia como Catarina foi quando eu me formei em canto lírico, na colação de grau, e a Catarina falando sobre música. No ano seguinte, eu já estava apresentando eventos e cantando música própria da Catarina”, relembra o ator e cantor.

“Desde o início eu tinha a ideia de a personagem cantar, da música fazer parte da história dela, da vida dela. No espetáculo ela canta, ela faz música. Então, é um alter ego meu que compõe”, diz Sorolli, às gargalhadas. “Então, quando baixa a Catarina em mim ela faz música com tudo: ela faz música dentro do universo dela, do estilo dela, falando dos temas dela. Então, ela se expressa através da música. E era natural fazer um CD”, completa o artista belo-horizontino.

O criador de Catarina conta que o primeiro texto que escreveu para a personagem era, na verdade, um musical. “Depois eu fui adaptando, mas nunca deixei de tirar as músicas, as músicas dramatúrgicas, que contam a história dela. E eu acho que é uma coisa diferente do habitual, um personagem que canta, um personagem que tem uma vida e que canta sobre sua vida”, comenta Sorolli.

Espetáculo em áudio

Disponível nas principais plataformas de áudio, o disco “Catarina” é, segundo Beto Sorolli, “muito brasileiro e muito atual também”. “Ele tem muita cultura brasileira – coco, forró, samba –, mas também tem faixas pop que a gente fez para lançar o CD, que são as últimas músicas que eu compus para Catarina, que tem a ver com o universo dela”, explica ele.

“Eu imagino a Catarina como uma pessoa que realmente liga o rádio para dar faxina; que gosta que toca uma música em uma festa e ela, que tá tomando uma cervejinha, vai sambar”, cita o ator e cantor.

Além do single “Cansada de Ser Pobre”, o disco também traz as faixas “Eu Cheguei Agora”, “Semeou Cumpadi”, “Vovó Sabe Mais que Mamãe”, “Terezinha”, “PTM da Muié” e “Conselho Tutelar”, entre outras.

“Ela vai fazendo músicas sobre as histórias da vida dela, que são muito engraçadas, e usando o universo desses estilos que ela gosta. São 12 faixas de música, e 12 faixas de texto onde ela conta histórias que tem a ver com a construção da música que ela cantou ou que ela vai cantar”, conta o artista. “É como se fosse um espetáculo em áudio”, define Beto Sorolli.

A ideia é, em breve, criar um novo espetáculo com base no disco. Enquanto o projeto não sai do papel, o público pode assistir Catarina no teatro neste sábado (30), às 20h, e neste domingo (31), às 19h, no espetáculo “A Minha Mãe É uma Comédia”. A peça fica em cartaz no Teatro Raul Belém Machado (rua Leonil Prata, s/nº, Alípio de Melo, Belo Horizonte). Os ingressos custam R$ 40 (inteira).

