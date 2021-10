Este ano será um momento ainda mais especial para celebração do Dia de Finados, porque, devido às sérias restrições para realização de sepultamentos e velórios, muitas pessoas não cumpriram um rito importante de luto e despedida daqueles que se foram. Quem faz essa avaliação é o padre Renato Alves, que é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na Itália e professor adjunto do Departamento de Filosofia da PUC-Minas.

“Por causa da pandemia, as pessoas foram atropeladas no luto: não elaboraram [a perda do ente]; não digeriram, porque os rituais finais não foram cumpridos. Elas foram impedidas. E isso deixa marcas psicológicas”, afirmou.

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, a população da região metropolitana de Belo Horizonte poderá prestar homenagem àqueles que se foram com mais segurança na terça-feira (2), Dia de Finados.

Os cemitérios estão preparados para receber os visitantes com todos os protocolos sanitários. Em Belo Horizonte, Contagem e Betim, foi realizada capina, limpeza e outros reparos em vias, gramados e túmulos. Além disso, um extenso cronograma de missas vai ocorrer nas igrejas na região metropolitana.

Origem da data

Segundo explica o padre Renato Alves, a data é celebrada no dia 2 de novembro desde o período medieval, a partir do século XIII, quando a Igreja Católica estabeleceu que o dia 1º de novembro seria a data para se celebrar o Dia de Todos os Santos. “Então, achou-se por bem colocar o Dia dos Mortos logo após o Dia de Todos os Santos de Deus”, detalhou.

USO DE MÁSCARA E DISTANCIAMENTO SOCIAL.

A visita aos túmulos no Dia de Finados é um momento que reúne familiares e amigos do ente que se foi. Ainda que as emoções e a sintonia do momento invadam o sentimento das pessoas, o infectologistas e professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Unaí Tupinambás recomenda que as dicas básicas não fiquem de lado pela população. Ele reforçou a importância da higienização das mãos, do uso correto da máscara e do distanciamento social.

“É importante evitar aglomeração. Felizmente, nos cemitérios – por serem espaços abertos -, fica mais fácil de se manter distância física e, ao ar livre, as chances de transmissão são muito remota”, afirma.

Para quem for viajar, ele sugere, se possível, que as pessoas se desloquem utilizando o carro próprio. E, nos tradicionais almoços em família, que sejam realizados em ambientes abertos e que é importante evitar ao máximo aglomeração em locais fechados, ainda que a pessoa tenha tomado as duas doses.

BELO HORIZONTE

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) espera receber entre 50 mil e 60 mil pessoas nos quatro cemitérios municipais. As visitas ocorrerão de forma livre, sem necessidade de agendamento, no período das 7h às 17h30.

Por medida de segurança, assim como no ano passado, missas e celebrações do Dia de Finados estão suspensas e não ocorrerão nos cemitérios públicos. Essa regra não se aplica aos locais privados.

A PBH não limitou o número de pessoas nem restringiu o tempo de permanência do público no local. Como forma de evitar aglomeração, recomenda-se que os visitantes fiquem apenas o tempo necessário para homenagear o ente querido.

Não haverá venda de flores nos locais, e a orientação é que as famílias levem apenas flores naturais. A Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), que gere e administra os cemitérios da capital, informou que todos devem levar suas próprias garrafinhas de água.

“Permanecem as orientações do uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca e o nariz, durante toda a permanência no cemitério e recomenda-se a manutenção de todas as medidas preventivas já praticadas pela população, como o distanciamento físico das demais pessoas em, no mínimo, 2 metros e que sejam evitadas aglomerações”, afirmou por meio de nota.

BETIM

A Prefeitura de Betim estabeleceu um limite de visitantes nos quatro cemitérios municipais e o tempo de permanência de 20 minutos. A entrada dos visitantes será controlada por meio de fichas numeradas. A realização de cultos religiosos não será permitida. As regras também valem para os cemitérios privados.

Ainda conforme portaria municipal sobre a data, é obrigatório o uso de máscara, bem como a higienização das mãos com álcool 70%, que será disponibilizado nas entradas. A aferição de temperatura dos visitantes será feita na entrada dos locais, e não será autorizada a entrada de pessoas cuja temperatura corporal esteja acima de 37,5 °C. A prefeitura recomenda ainda que locais de uso comum, como banheiros, devem ter higienização intensificada.

CONTAGEM

Para o feriado de finados, a Prefeitura de Contagem realizou serviços de reparos nos três cemitérios municipais. Os locais vão funcionar das 8h às 17h, sem restrição do número de pessoas. Ainda assim, a gestão municipal, determinou que seja mantida ocupaçãode uma pessoa a cada metro quadrado para evitar aglomeração. Diante disso, não serão celebrados cultos religiosos no locais.

ENDEREÇOS E HORÁRIOS DOS CEMITÉRIOS

Belo Horizonte: horário de visitação 7h às 17h30

Cemitério da Consolação

Rua José Gomes Domingues, 2000 – bairro Jaqueline

Telefone: 3277-5505

Cemitério da Paz

Av. Presidente Carlos Luz, 850 – bairro Caiçara

Telefone: 3277-7199

Cemitério da Saudade

Rua Cametá, 585 – Saudade

Telefone: 3277-5711 ou 3277- 5712

Cemitério do Bonfim

Rua Bonfim, 1120 – Bonfim

Telefone: 3277-6040 ou 3277-6101

Contagem – horário de visitação: 8h às 17h

Para higienização das mãos, serão disponibilizados álcool e sabonete nos banheiros.

– Cemitério São Pedro

Rua Joaquim Camargo, 24, centro

Tel.: 3912-4730

– Cemitério Nossa Senhora da Glória

Praça da Bandeira, 86, Bandeirante

Tel.: 3363-5319

– Cemitério Bom Jesus

Rua Miguel de Souza Arruda, 137, Alvorada

Tel.: 3812-4730

Betim – horário de visitação: 8h às 16h, com limitação de público

Cemitério Parque Jardim da Cachoeira

Av. Amazonas, 5101, Jardim Cachoeira

Limite de público: 4.000

Cemitério Parque Retiro da Saudade

Rua Coelho Neto, 320, Citrolândia

Limite de público: 800

Cemitério Nossa Senhora do Carmo

Rua Padre Osório de Oliveira Braga, 94, centro

Limite de público: 800

Cemitério Reino das Rosas

Alameda da Saudade, 62, Colônia Santa Isabel

Limite de público: 1,200

MISSAS

A Arquidiocese de Belo Horizonte está com a programação completa de missas nas igrejas da região metropolitana no site: arquidiocesebh.org. Confira algumas:

Igreja da Boa Viagem, em Belo Horizonte: 7h, 11h, 18h, 20h

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté:

8h – Laudes

9h – Santa Missa

11h- Santa Missa (Igreja Nova)

15h – Santa Missa

17h – Vésperas

18h – Terço (Doloroso)

Com exceção da missa das 11h, os fiéis poderão acompanhar a transmissão pelo canal do Santuário no Youtube.

Capela Nossa Senhora do Carmo – Santa Luzia

7h – Missa pelos fieis defuntos – Cemitério Nossa Senhora do Carmo

CHUVA DE PÉTALAS NO DIA DE FINADOS

Localizado no bairro Jaqueline, na região Norte da capital, o Bosque da Esperança Cemitério Parque vai realizar quatro missas ecumênicas: às 8h, 11h, 14h e 16h. Após a primeira celebração, entre 9h30 e 10h, um helicóptero vai sobrevoar o local espalhando uma ‘chuva de pétalas’ em homenagem àqueles que se foram. A administração estima receber cerca de 700 pessoas simultâneamente durante o horário de funcionamento, que é das 7h às 18h. A PBH não proibiu a realização de missas em cemitérios privados, mas recomendou que os locais sigam os mesmos protocolos adotados pela administração municipal.

Fonte: O Tempo