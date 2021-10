Comentaristas da rádio Super 91,7 FM viram o Galo melhor no 1º tempo

Comentaristas da rádio Super 91,7 FM, Lélio Gustavo e Cadu Doné, viram o Galo melhor do que o Flamengo nos primeiros 45 minutos de bola rolando no clássico deste sábado (30), válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na partida, disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro, o time carioca saiu na frente com com de Michael.

“O Galo foi melhor, colocou o Flamengo para se defender. Coisa inimaginável nesses tempos”, resumiu Lélio Gustavo.

“O Galo não mereceu perder, teve o controle do jogo, teve posse, teve imposição. Teve mais chances de gol. E o Flamengo jogando de forma mais reativa fez o gol”, completou Cadu Doné.

Fonte: O Tempo