Habitantes das Américas consomem entre 8,5 e 15 gramas de sal por dia, quantidade três vezes maior do que a recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para estimular novos hábitos, a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço direito da OMS, apresentou novas metas regionais para a redução do sal na dieta da população. O principal objetivo é reduzir o teor de sódio dos alimentos processados, incluindo de pães, cereais e grãos, carnes processadas e laticínios. O diretor de Doenças Transmissíveis e Saúde Mental da Opas, Ansel Hennis, lembra que os países das Américas haviam concordado em reduzir o consumo de sal em 30% até 2025.

De acordo com a Opas, a comida processada tem grande quantidade de sal e é muito consumida no continente americano. A instituição lembra que ingerir sal em excesso contribui para maior risco de doenças cardiovasculares, como pressão alta. Por ano, 9,4 milhões de pessoas morrem dos impactos da hipertensão.

Estudos médicos já comprovaram que consumir menos de 5 gramas de sal por dia pode reduzir riscos de doenças do coração e de acidente vascular cerebral (AVC).

Impactos da covid-19

Hennis destaca que a pandemia de covid-19 fez a situação piorar, criando mais desafios para prevenir e controlar fatores de risco associados ao confinamento. Mudanças no estilo de vida também levaram as pessoas a consumir mais alimentos que não são saudáveis.

As novas metas publicadas pela Opas estabelecem consumos máximos do teor de sódio para dezenas de categorias de alimentos. As novas diretrizes também servem para apoiar as políticas regulatórias dos países e tentar estimular uma redução na oferta e na demanda de produtos com excesso de sódio.

* Com informações da ONU News