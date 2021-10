No duelo entre Atlético e Flamengo no Maracanã, o Rubro-negro saiu na frente. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Willian Arão lançou para Isla, que jogou a bola na área. Bruno Henrique desviou de cabeça e Michael marcou o primeiro gol da partida. É o 16º gol do atacante pelo Flamengo. Veja o gol:

Fonte: O Tempo