A bola rola para Flamengo e Atlético às 19h deste sábado (30), no Maracanã e o Show de Esporte da Super já está no ar com apresentação de Dimara Oliveira, narração de Pedro Abílio, comentários de Cadu Doné e reportagens de Roberto Abras. Você confere todos os detalhes do jogo na rádio Super 91,7 FM.

Fonte: O Tempo