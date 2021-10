A confusão fora de campo entre Atlético e Flamengo ao longo da semana não vai impedir os torcedores do Galo de irem ao Maracanã na noite deste sábado (30), acompanhar a partida entre as duas equipes pelo Brasileirão. O Atlético demonstrou preocupação com essa atitude, mas diversos torcedores estarão “infiltrados” no estádio.

A bola rola para a partida decisiva às 19h e muitos torcedores mineiros viajaram ao Rio de Janeiro para assistirem a partida na esperança de poderem entrar como torcida visitante. Mesmo sem a liberação da torcida visitante, atleticanos vão ao jogo.

Para trocar os ingressos que foram comprados pela internet, um grupo de torcedoras atleticanas que chegaram à capital fluminense na manhã deste sábado (30), relatou ao Super.FC que precisou “forçar” um sotaque carioca para passarem despercebidas

“Chegamos lá e tinha uma fila de flamenguistas e quando fomos imprimir os ingressos, tivemos que fingir um sotaque e perguntaram: ‘tu não é aqui do Rio não, né?’ aí eu comecei a forçar um sotaque e disse que iria em um setor mais tranquilo porque minha mãe não gosta que eu fique com torcida organizada”

A atleticana disse à reportagem que escolheu um setor mais tranquilo para evitar confusão com os torcedores flamenguistas, que ficaram sabendo da presença adversária e prometeram uma emboscada.

“O pessoal que estava comprando no início, tava comprando para um setor e aí os torcedores do Flamengo ficaram sabendo e eles falaram que iam fazer uma emboscada. Então a gente mudou e vamos em outro setor. Vamos ficar caladas e em um setor mais tranquilo, então o risco é menor”, disse a torcedora.

Fonte: O Tempo