O Flamengo quebrou os três dias de silêncio sobre a presença da torcida visitante no jogo contra o Atlético, às 19h deste sábado (30), no Maracanã. Em nota oficial, o clube alega que seguiu a determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e disponibilizou a carga de ingressos referente aos 10% da capacidade de público do estádio, mas que o clube mineiro “desistiu de fazer a venda”.

A poucas horas do início do confronto pelo Brasileirão, o Atlético informou que não vai mais rebater as acusações. Ao longo do dia, o clube voltou a lamentar a postura dos dirigentes flamenguistas, que sequer citaram em seu comunicado oficial que a carga de ingressos destinados aos atleticanos só foi disponibilizada faltando pouco mais de 24 horas para o jogo. O Galo também demonstra preocupação com relatos de torcedores que conseguiram ingressos mesmo sem a existência de um setor para os visitantes.

Desde a véspera da partida, dirigentes e delegação tiveram contato com muitas pessoas da torcida alvinegra no Rio de Janeiro, inclusive no próprio hotel onde o Galo está hospedado. Além de moradores da capital fluminense, houve quem viajou de Minas para o Rio no intuito de apoiar o time e na esperança, frustrada, de venda oficial de ingressos para eles.

Isso no entanto, de acordo com depoimentos nas redes sociais, não impediu que atleticanos adquirissem entradas para acessar o local do jogo ‘infiltrados’, o que gerou até mesmo postagens ameaçadoras de flamenguistas. Um dos registros mais compartilhados na tarde deste sábado, mostra dois homens de bermudas e com aparentes tatuagens do Galo na perna, trocando ingressos em um dos pontos disponíveis para a torcida local.

ATLETICANOS, PEÇO QUE COMPARTILHEM. A conta @centraldanacao com mais de 200 mil seguidores, é um dos que está mais incentivando ódio a torcida do Atlético, compartilhando fotos com intuito que os atleticanos sejam agredidos. Caso aconteça alguma coisa, que seja responsabilizado pic.twitter.com/RqIqYnco4U — HULK DEPRÊ FINALISTA (@DepreHulk) October 30, 2021

Fonte: O Tempo