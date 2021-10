Em jogo decisivo nesta reta final de Brasileirão, Flamengo e Atlético se enfrentam às 19h deste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada da competição. Na liderança com 59 pontos, o Galo quer aumentar ainda mais a distância na ponta da tabela para se aproximar do título, enquanto o Rubro-negro quer vencer para não colocar um ponto final na briga pela taça.

FLAMENGO x ATLÉTICO

Motivo: 29ª rodada do Brasileirão

Data: sábado, 30 de outubro de 2021

Horário: 19h

Local: Maracanã

Transmissão: Premiere e rádio Super 91,7 FM

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa) – RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau – RS

VAR: Daniel Nobre Bins – RS

Escalação Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira (Gustavo Henrique) e Ramon (Renê); Willian Arão, Thiago Maia, Andreas e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação Atlético: Everson; Mariano (Guga), Junior Alonso, Nathan Silva e Guilherme Arana; Allan, Jair, Matias Zaracho e Nacho Fernández; Keno e Hulk. Técnico: Cuca.



