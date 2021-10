Está chegando a hora. Os jogadores do Atlético já estão no gramado do Maracanã fazendo o aquecimento para a partida contra o Flamengo, que começa às 19h, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo é um dos mais aguardados da competição, já que rubro-negro e alvinegro são tidos como principais favoritos ao título desta edição do Nacional.

O Flamengo caiu um pouco de rendimento nas últimas rodadas e entra em campo pressionado, mas ainda é tradado como uma das principais equipes do país. Além do mais, a rivalidade entre Atlético e Flamengo transforma sempre qualquer encontro entre eles como um grande clássico.

Fonte: O Tempo