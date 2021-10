A torcida do Atlético segue com dificuldades para entrar no Maracanã para acompanhar a partida entre Galo e Flamengo. Após terem a entrada liberada para o Setor Sul, atleticanos receberam nova orientação da Polícia Militar do Rio de Janeiro que informou que os torcedores somente poderiam acessar o setor do estádio, aqueles que tivessem o ingresso.

Por volta das 17h, a Polícia havia liberado a entrada dos atleticanos que compraram ingressos destinados à torcida rival – e que estariam ‘infiltrados’ em outros setores – para que todos ficassem concentrados no portão B, e evitassem possíveis confusões.

Segundo o repórter Pedro Rocha, do ge.globo, cerca de 50 torcedores foram impedidos de entrar no setor, sob a alegação de que, se compraram ingresso para a torcida do Flamengo, teriam assumido o risco. Logo, entraram no setor correspondente ao ingresso.

