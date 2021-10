Hulk critica Daronco após derrota: ‘no futebol brasileiro não tem respeito’

A derrota do Atlético para o Flamengo na noite deste sábado (30), no Maracanã, foi marcada por um jogo bastante brigado e quente dentro e fora de campo. Após a partida, o atacante Hulk desabafou sobre a sua insatisfação com a atuação do árbitro do jogo, Anderson Daronco.

Em seu desabafo, Hulk disse que não estava justificando a vitória, mas citou que o árbitro foi conveniente com a cera feita pelo goleiro rubro-negro Diego Alves que, em varios momentos do jogo, após o gol do Flamengo, começou a demorar para repor a bola e até pediu atendimento médico. Além disso, o atacante reclamou

“Desde que eu cheguei aqui, para mim, eu sempre olhei o Daronco como o melhor árbitro disparado. Mas o que ele fez hoje foi ridículo. Muita falta de respeito. Não tô justificando a nossa derrota. Poderíamos ter empatado, virado ou tomado mais gols. Mas eu falei com o Daronco que o que o Diego Alves fez foi ridículo. Falta de respeito.Tá de sacanagem”, disse Hulk ao canal Premiere.

O atacante alvinegro também reclamou sobre o tempo de acréscimos do jogo no segundo tempo. A primeira placa de acréscimos indicava mais seis minutos, depois o árbitro deu mais um e, em outra oportunidade, sinalizou outro. Embora tenha sinalizado, ao todo, oito minutos de acréscimo, Daronco não cumpriu o tempo e encerrou a partida antes.

“Tem que respeitar quem tá dentro de campo, quem pagou para assistir. No futebol brasileiro não tem respeito. Eu perguntei para o Daronco se ele queria parar o jogo para atender, porque o jogador pode ter se machucado gravemente, mas se falou dez minutos, tem que dar dez, se falou cinco, é cinco. Independente do time que tá ganhando, mas ele não tem respeito. Parece que ninguém respeita no futebol brasileiro.

Fonte: O Tempo