O Museu de Arte de São Paulo (Masp) e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresentam a série de concertos OSESP MASP, que combina arte e música no palco do Masp Auditório.

O projeto estabelece diálogos entre as duas formas artísticas, relacionando similaridades estéticas e históricas. Cada apresentação é comentada por um especialista convidado, que faz a conexão entre as obras de arte da coleção do Masp com composições musicais interpretadas pela Osesp.

A próxima apresentação está marcada para o dia 3 de novembro, às 20h, no auditório do museu. Na ocasião, o palestrante Sérgio Molina irá relacionar a obra O navio, 2017, de Emanoel Araújo, a composições de Leonard Bernstein, Duke Ellington, Billy Strayhorn, Heitor Villa-Lobos e André Mehmari. A interpretação ficará por conta do Camaleon Bassoons. Além de presencial, a apresentação e palestra serão transmitidas pelo canal do Masp no YouTube.

Desde o início da pandemia, o projeto foi realizado unicamente no ambiente digital. A partir da edição do dia 6 de outubro, com o abrandamento das restrições sanitárias, o auditório do Masp voltou a ser aberto, com capacidade reduzida e distanciamento social. A entrada é gratuita e o agendamento online no dia 3 de novembro, a partir das 10h, é obrigatório.

Ingressos gratuitos na página do Masp.