Paulo Felipe Lopes Silva ao lado dos militares do 46º BPM | Foto: PMMG

Patrocínio, Minas Gerais. O 46º BPM tomou conhecimento que o pequeno Paulo Felipe Lopes Silva, de apenas 6 anos, já é um grande admirador do trabalho da Polícia Militar. Sendo assim, foi nosso convidado especial e nesta data veio até a sede da Unidade, acompanhado de seus pais, Sr. Marcos e Sr.ª Erinalva. No 46º BPM Paulo Felipe foi recepcionado pelos militares Ten. Corrêa e Sd Lemes. Na oportunidade, conheceu as instalações do “Sentinela do Cerrado”, conversou bastante com os militares, conheceu de perto as viaturas da PMMG, além de posar para as fotos.

O nosso admirador mirim entrou na viatura da PMMG e ficou maravilhado com o que viu e ao final recebeu um cartão enviado diretamente do PM Amigo Legal.

Seus familiares reforçaram a admiração do garotinho pela Polícia Militar, patrimônio do povo mineiro.

