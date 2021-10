Depois que os postos de vacinação do município do Rio de Janeiro encerrarem o expediente neste sábado, às 12h, a cidade vai retomar a imunização contra a covid-19 somente na próxima quarta-feira (3), após o Feriado de de Finados.

Hoje, a cidade aplica a dose de reforço em idosos a partir de 64 anos e em profissionais de saúde que receberam a segunda dose em abril.

Além dos cariocas que tinham a segunda dose prevista para este sábado, quem estava com ela marcada para os dias 1º e 2 de novembro também pode comparecer aos postos hoje ou no dia 3 de novembro para completar a imunização.

O calendário de aplicação da dose de reforço continua com datas já programadas até 13 de novembro, quando a vacinação vai alcançar a população com 61 anos ou mais.

A previsão da Secretaria Municipal de Saúde é concluir a campanha de vacinação contra a covid-19 em novembro. No momento, 87,5% da população do município já receberam a primeira dose e 66,7% estão com o esquema completo.

Entre o público-alvo, a partir dos 12 anos, são 99,5% com a primeira dose e 77,9% com as duas doses ou dose única.