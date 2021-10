Santos vence Athletico-PR na abertura da 29ª rodada

Madson fez o único gol da partida deste sábado (30) na Arena da Baixada, em Curitiba, mas as belas defesas de João Paulo também colaboraram muito para a vitória do Santos sobre o Athletico-PR. O goleiro destacou a força da equipe com a ajuda da torcida.

“O Santos é isso. Quando o Santos está junto, com a torcida que compareceu em peso, dificilmente a gente pode ser batido. Fico feliz pelo resultado e entrega de todos”, afirmou João Paulo, importante também quando o placar ainda estava 0 a 0.

O arqueiro destacou que segundo triunfo no Campeonato Brasileiro veio em um momento decisivo. “Sabíamos da importância do resultado. Falei para o pessoal que precisávamos de uma vitória para ter uma semana tranquila de trabalho antes do clássico. O grupo todo está de parabéns. A vitória foi merecida pelo esforço do nosso grupo”, disse o atleta, referindo-se ao duelo com o Palmeiras.

Autor do gol, Madson aproveitou para chamar a atenção do elenco santista. “A gente sabia da importância do jogo, era fundamental De seis pontos. Sabíamos que poderíamos passar o Athletico (na tabela). Foi um jogo de superação. Isso aqui é o Santos. Faltou esse espírito de raça, essa garra, em alguns momentos. Mas estamos crescendo no momento certo. Soubemos sofrer, e o Athletico só teve uma chance com o Kayzer, que eu achei falta. Agora é descansar para os dois em casa.”

Com 35 pontos, o Santos volta a campo no dia 7, na Vila Belmiro, para o duelo com o Palmeiras. Em seguida, a equipe do técnico Fábio Carille vai ter pela frente, mais uma vez em casa, o Red Bull Bragantino.

Fonte: O Tempo