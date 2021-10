Semana com título do Sada Cruzeiro, turbulência no Minas e a melhor notícia dos últimos anos: agora líbero pode ser capitão! Não que eu tenha sido um líbero frustrado por não ter tido essa oportunidade. Imagino que consegui exercer uma liderança positiva por onde passei sem precisar da faixa de capitão. Apenas não entendia o motivo da exclusão.

Alguns alegavam que o líbero ficava pouco tempo em quadra. Que balela! Quem inventou a regra esqueceu de contabilizar que os meios de rede ficam mais tempo no banco do que em quadra e podem ser capitães. Enfim, passou! Agora é oficial e já temos líberos com a faixa abaixo do número assinando súmula por aí, tanto no feminino quanto no masculino. A classe está com moral elevado.

Fato negativo

Já Maurício Souza, o grande nome da semana, estampa matérias de jornais e programas de esporte por um fato negativo. O clube tenta apagar o incêndio gerado por mais uma publicação polêmica do atleta, a primeira enquanto jogador do time mineiro. Infelizmente, é o assunto da semana, o mais comentado. Entre idas e vindas de notas oficiais do clube e patrocinadores, o atleta teve seu contrato rescindindo e não faz mais parte do elenco. Um dos times favoritos nessa temporada perde força dentro de quadra e não irá escapar de algumas consequências geradas pelo desgaste do momento.

Conquista

Por outro lado, focado nos campeonatos que virão, o Sada Cruzeiro atropelou o time de Taubaté na final da Supercopa, jogo que marca a abertura da Superliga! Com um orçamento muito inferior aos anos áureos, Taubaté vem para brigar entre o quarto e sexto lugares.

Mundial

Agora vem realmente a melhor notícia da coluna de hoje: Betim irá sediar novamente o campeonato mundial! Oportunidade de jogar em casa e contar com a força da torcida no ginásio e na cidade onde o time conquistou os títulos mais importantes da história. Esse tema merece uma coluna especial e irei em breve contar sobre os bastidores do que aconteceu no passado e o que está por vir.

