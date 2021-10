Tombense vence de virada e conquista acesso inédito à Série B do Brasileiro

O Tombense venceu o Manaus na tarde deste sábado (30),de virada, por 2 a 1, na Arena da Amazônia, em jogo válido pela 5ª rodada do Quadrangular Final da Série C. Com o resultado, o Carcará vai disputar, pela primeira vez em sua história, a Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

O Manaus saiu na frente na partida, com gol de cabeça de Rafhael Lucas aos 32 minutos, após cruzamento de Igor. Carcará conseguiu o gol de empate aos 38 em contra-ataque rápido e passe de Jean Lucas para Capa, que tocou na saída do goleiro.

Foi do camisa 10 o gol que garantiu o acesso do Tombense, aos 47 minutos do segundo tempo; Jean Lucas recebeu na entrada da grande área e chutou rasteiro forte, no canto direito do goleiro Matheus Inácio.

Com o resultado, o Carcará lidera o Grupo D com dez pontos. Na competição, foram 23 jogos, sendo nove vitórias, dez empates e quatro derrotas. A equipe ainda vai enfrentar o Ypiranga-RS, no próximo domingo (7), às 16h, em Tombos, pela 6ª rodada do Quadrangular Final, em jogo que vai confirmar o acesso; se vencer, o Tombense estará na final.

FIM DE JOGO!!!! O TOMBENSE VIRA O JOGO EM CIMA DO MANAUS, NO ÚLTIMO MINUTO. E ESTÁ NA SERIE B. Desculpa, não sei oq escrever pic.twitter.com/j6YEec3v4l — Tombense F.C. (@TTombense) October 30, 2021

O Ypiranga enfrenta o Novorizontino, no Colosso da Lagoa, neste sábado (30). No domingo serão definidos os outros dois times que vão ascender à Série B. No Grupo C, o Criciúma encara o Ituano, às 16h, no Heriberto Hülse, em Criciúma. O outro jogo da chave é entre Botafogo-PB e Paysandu, às 18h, no Almeidão.

Caso o Cruzeiro confirme a permanência na Série B, no ano seguinte, Minas Gerais terá dois times na Série B. Neste momento, o time celeste ocupa a 14ª colocação, com 39 pontos conquistados.

Fonte: O Tempo