Ver a Arena MRV pronta é um sonho da torcida atleticana, mas, enquanto as obras não terminam, o torcedor segue vivendo a experiência do estádio próprio do jeito que dá. Thiago Barbosa, de 42 anos, montou, em Betim, um bar temático inspirado na arena. Com transmissão ao vivo das partidas do time, a inauguração no espaço foi um sucesso.

Há alguns anos Thiago já tinha o pensamento de montar um bar para receber atleticanos e a ideia saiu do papel com a construção da Arena MRV. O torcedor quis montar o espaço para ser mais uma casa para a massa e deu certo. Em 20 dias Thiago conseguiu montar tudo que precisava para colocar o bar para funcionar.

A noite de inauguração foi na quarta-feira (27), dia em que o Galo entrou em campo pela Copa do Brasil diante do Fortaleza e conquistou a vaga para a grande final da competição. Com a casa cheia, o torcedor comemorou o sucesso do seu projeto.

“Deu muita repercussão. Eu sou atleticano apaixonado e já tenho essa ideia há muitos anos na minha cabeça, de ter um bar temático para receber a torcida. Eu já tinha tudo elaborado de como seria, mas não tinha surgido uma oportunidade ainda de investir nesse projeto”, disse Thiago ao Super.FC.

A boa fase vivida pelo time dentro de campo foi o empurrão extra que Thiago precisava para fazer o bar acontecer. Após a grande inauguração durante a semana, a expectativa é de mais uma vez casa cheia para o jogo decisivo deste sábado (30), contra o Flamengo, no Maracanã.

“Hoje o galo estando em uma boa fase e ainda com a construção da arena tive a ideia então de criar a réplica dela no meio do galpão, como ponto de atendimento. Eu também coloquei em uns quadros as caricaturas dos jogadores que ficaram na história do time para decorar. Toda a montagem do bar foi feita por mim e eu tive a ajuda do meu primo, Gerson”, explicou o torcedor.

Fonte: O Tempo