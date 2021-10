A trincheira das Seis Pistas, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi fechada às 14h deste sábado (30) para reformas, com previsão de reabertura para o trânsito às 18h. No domingo (31), o trânsito no ponto voltará a ser impedido entre as 7h e as 17h. A medida tem potencial para afetar 500 veículos por hora, segundo a prefeitura da cidade Por volta das 14h, o trânsito era lento na área, mas sem congestionamento.

De acordo com o governo municipal, serão criadas, sobre a trincheira, uma pista de rodagem com semáforo de três tempos e uma faixa de pedestres. A mudança foi acordada com a prefeitura de Belo Horizonte e com o Ministério Público e é fruto de um Termo de Compromisso assinado pelo governo de Nova Lima e pela Associação de Empreendedores do Vila da Serra e Vale do Sereno (AVS).

A equipe de engenharia presente no local explicou que serão construídas novas pistas sobre um trecho da trincheira, que atualmente fica exposto..

Rotas alternativas

As alças superiores da região serão a alternativa para o motorista na área. Não haverá suspensão do funcionamento de pontos de ônibus. O local tem sinalização de mudança de rota para orientar o motorista.

“Com as interdições, o retorno mais próximo para Belo Horizonte será na rotatória do Condomínio Village Terrasse, e para Nova Lima, próximo ao BH Shopping. Além disso, a alça da BR-356 para a MG-030 também será interditada. Assim, o acesso à rodovia estadual ocorrerá somente pelo BH Shopping”, informou o governo municipal.

Impactos

Viviane Martins, gerente de uma loja de cookies próximo ao trecho em obras, avalia que a mudança será positiva. “Ali é meio perigoso, porque as pessoas atravessam sem faixa de pedestre”, diz.

Um vendedor de uma loja de vinhos, também perto da obra, diz que a clientela já é menor durante o final de semana, então não deve sofrer queda muito grande devido à realização da obra. “Com os semáforos, acho que o pessoal vai até ver melhor nosso prédio, quando estiver parado, porque ficamos um pouco escondidos aqui”, diz.

