Chegou o dia que o torcedor atleticano tanto esperava. O clássico entre Galo e Flamengo hoje no Maracanã é tratado desde o início da competição como a “final antecipada” do Brasileirão. Que bom que o Atlético chega para este confronto com boa vantagem na tabela. Além da gordura acumulada do longo das 29 rodadas, o time alvinegro vem de uma classificação à final da Copa do Brasil, enquanto o rubro-negro vive seu pior momento na temporada 2021. Caiu de rendimento na competição por pontos corridos e foi eliminado no meio de semana pelo Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho está cada vez mais pressionado no comando da equipe carioca, o que certamente será mais um ponto a favor do Galo. O Atlético tem tudo para voltar do Rio de Janeiro com mais três pontos na tabela e dar mais um passo importantíssimo rumo ao título. Certamente será um jogão daqueles. Um abraço!



Fonte: O Tempo