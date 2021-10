Sem poderem ir ao Maracanã de forma “oficial” na noite deste sábado (30), para o jogo contra o Flamengo, torcedores do Atlético acompanharam a saída da delegação alvinegra do hotel em direção ao palco da partida.

Embalados pelo hino do clube, músicas da torcida e até xingamentos ao Flamengo, os torcedores desejaram boa sorte ao time que enfrenta o Rubro-negro às 19h deste sábado (30), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão.

Torcedores do Atlético estão entrando normalmente no setor sul do Maracanã. Uns já chegaram gritando “Galo” e mandando dedo pic.twitter.com/3YMJi43rEc — Wesley Ramon (@_ramonwesley) October 30, 2021

Torcedores do Galo acompanham a saída do time para o Maracanã para o jogo contra o Flamengo. O jogo é logo mais, às 19h. Acompanhe ao vivo a transmissão na Rádio Super 91,7 FM https://t.co/uQt9JnpBm2 Vídeo: Felipe Leão pic.twitter.com/a4Z9WFF9R7 — O Tempo (@otempo) October 30, 2021

Fonte: O Tempo