ABC e Aparecidense buscam vaga na decisão da Série D

O ABC e a Aparecidense se enfrentam, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (31) no Frasqueirão, em Natal, em busca de uma vaga na grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão chega com grande vantagem ao confronto, que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, após bater o Alvinegro Potiguar por 4 a 2 na partida de ida das semifinais.

Quem vencer o confronto disputará a grande final da Série D contra o Campinense, que no último sábado (30) superou o Atlético-CE por 3 a 1 no Amigão. No primeiro confronto entre as equipes o resultado foi um empate por 1 a 1 em partida disputada no Domingão.

Mesmo com a considerável vantagem, o técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho, afirma que sua equipe entrará em campo buscando os três pontos: “[Mesmo com a vantagem] a postura é a mesma. Nosso time tem uma maneira de jogar, sempre procurando o gol, procurando vencer. Então isso não pode mudar. Temos a vantagem. Mas só vamos usá-la no momento final, e se for necessário”.

Segundo o comandante do Camaleão, a grande motivação da equipe após alcançar o acesso para a Série C é conseguir o título da Série D: “Já estão motivados [jogadores] porque mostro a eles diariamente que precisamos continuar construindo, continuar trabalhando, porque somos julgados a todo momento. E ser campeão brasileiro não é para qualquer um. Então a motivação é grande por isso, e esperamos chegar lá”.

Porém, do outro lado do gramado estará um ABC que ainda acredita na classificação, como afirma o volante Diego Silva Costa, o Valderrama: “Sabemos que em casa fazemos grandes jogos. E pretendemos, contra a Aparecidense, fazer um grande jogo, reverter esse resultado e buscar a classificação para a final”.

⚫⚪ Sábado de muito trabalho no Frasqueirão. Grupo participou de um treino tático de posicionamento defensivo e ofensivo, trabalhou o posicionamento nas jogadas de bola parada e complementou a atividade com um recreativo, o “rachão”. pic.twitter.com/iKxDhoIaj6 — ABC Futebol Clube (@ABCFC) October 30, 2021

Uma das razões para tamanha confiança é a presença da apaixonada torcida do ABC no Frasqueirão. Para os jogadores do Alvinegro, o apoio das arquibancadas pode fazer toda a diferença, como fez nas quartas de final diante do Caxias. “O nosso torcedor é o 12º jogador. Foi muito importante no jogo em que buscávamos o acesso [para a Série C diante do Caxias], e acredito que no domingo eles também serão muito importantes. Vão nos empurrar e nos dar força”, concluiu Valderrama.