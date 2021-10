Advogado é encontrado morto em lote vago e próximo a sua BMW em Minas

Um advogado de 27 anos foi encontrado morto em um terreno baldio e com sinais de violência, neste sábado (30), em Itajubá, no Sul de Minas Gerais. A autoria e a motivação para o crime serão investigadas pela Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Militar, a Guarda Civil da cidade encontrou o corpo de Willian Mateus Martins Magalhães no lote vago. A família tinha dado queixa do desaparecimento dele na última sexta-feira (29). Ele tinha saído de casa em Santa Rita do Sapucaí, na mesma região, de carro e desapareceu.

O advogado próximo ao seu carro, uma BMW, que foi abandonada no local. Três adolescentes estariam envolvidos no crime e a vítima teria sido morta com pedradas e agressões físicas.

A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe no local e encontrou sinais de violência no corpo do homem. O corpo do advogado foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Fonte: O Tempo