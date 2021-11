América bate o Cruzeiro e conquista o título Mineiro Sub-20

O América é o campeão Mineiro Sub-20 2021! Jogando em casa, na Arena Independência, o Coelhãozinho foi superior, dominou o rival Cruzeiro e venceu por 3 a 1.

Após o empate por 1 a 1 no duelo de ida, em Betim (MG), o time comandado pelo técnico William Batista foi soberano dentro de casa para voltar a conquistar o estadual Sub-20 depois de 12 anos.

O América bateu o Cruzeiro por 3 a 1 neste domingo (31), na Arena Independência e é o novo campeão mineiro Sub-20.

Após empate em 1 a 1 no primeiro jogo, o Coelho conseguiu o triunfo e garantiu o título estadual depois de 12 anos. Rodriguinho, Carlos Alberto e Arthur marcaram os gols para o time americano enquanto Igor Lemos descontou para a Raposa.

O jogo marcou o segundo confronto da final. Na partida de ida, disputada na última semana, as equipes empataram por 1 a 1.

O América ganhou o título de maneira invicta. Foram 14 jogos com 12 vitórias e dois empates. Essa foi a 18ª vez que o América conquistou o título do torneio.

O jogo

O América abriu o placar aos 22 minutos da primeira etapa com Rodriguinho, de cabeça. O Cruzeiro conseguiu o empate na sequência, aos 28, com Igor Lemos. O Coelho foi melhor na partida e, antes do fim da primeira parte, fez o 2 a 1 com Carlos Alberto.

O segundo tempo foi marcado por muitas faltas inclusive com um jogador de cada lado expulso: Diogo pelo Coelho e Riquelmo pelo lado cruzeirense. No entanto, o América conseguiu administrar a partida e, praticamente no último lance, marcou o tento deu números finais ao jogo e garantiu o título.

Fonte: O Tempo