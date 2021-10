Assaltantes mortos em Varginha tinham ‘arsenal de guerra’, definem PM e PRF

O grupo do “novo cangaço” – quadrilha especializada em assalto a bancos – que foi desmantelado por uma ação conjunta da Polícia Militar (PM) com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) neste domingo (31), em Varginha, no Sul de Minas Gerais, tinha um arsenal de armamento de guerra, além de coletes a prova de balas e explosivos. Vinte e cinco criminosos foram mortos em confronto com as policias.

“A quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra sendo apreendidos fuzis, metralhadoras ponto 50, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos roubados. Foram arrecadados ainda diversos “miguelitos” (objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos usados para furar os pneus das viaturas policiais)”, informou a PRF em nota.

Dentre as armas apreendidas está uma arma de calibre .50, utilizada por forças armadas. “Ela tem uma munição antitanque de alta energia. Nossos policiais correram muito risco de morte por conta desses infratores. Graças a Deus uma ação de inteligência em sintonia da PM com a PRF, uma ação muito importante que mostra a sinergia no estado de Minas fazendo com que esse arsenal fosse apreendido e os policiais que trocaram tiros numa posição privilegiada mantendo-se incolumes, isso é uma notícia importantissíma”, afirmou o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da assessoria da PMMG.

Nenhum policial e nenhum civil ficaram feridos na ação. “Graças a Deus os policiais passam bem e por uma ação de inteligência junto com a PRF não é atoa que Minas Gerais é o Estado mais seguro do Brasil”, conclui o tenente-coronel.

Uma coletiva de imprensa será dada em Varginha, ainda neste domingo, para repassar mais informações sobre a operação. “Posso adiantar que essa é a maior operação referente ao ‘novo cangaço’ no país. Muitos infratores fariam um roubo a banco, provavelmente na data de amanhã ou hoje, e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado com a PRF. Foi uma ação conjunta que resultou na apreensão de um grande armamento, além de explosivos e coletes à prova de balas que eram utilizado por esses infratores” informou a capitão Layla Brunela, porta-voz da PMMG.

