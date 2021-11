Calendário de vacinação em BH: confira o cronograma desta semana

A partir dessa segunda-feira (01), a Prefeitura de Belo Horizonte começa a antecipar a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para completar o esquema vacinal das pessoas de 29, 26, 25, 24, 22, 21 e 20 anos. A expectativa da prefeitura é imunizar 225 mil jovens.

Dessa forma, a vacinação contra o coronavírus na capital nessa semana vai começar com as pessoas de 29 e 26 anos. Na terça-feira (02), não haverá vacinação por conta do feriado. Já na quarta feira (03), a imunização será retomada com o público de 25 anos. Porém, segundo a PBH, só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham tomado a primeira dose há pelo menos 8 semanas.

Para receber a segunda dose do imunizante contra a Covid é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte. A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores da capital se vacinem no dia da convocação. Caso a pessoa se dirija às unidades em data posterior, está sujeita a enfrentar filas, já que os pontos de repescagem estão distribuídos em uma unidade por regional e por tipo de vacina.

Os postos fixos e extras de vacinação funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e os pontos drive-thru, das 8h às 16h30.

Confira o calendário da vacinação para os próximos dias:

Dia 1º/11, segunda-feira: segunda dose para pessoas de 29 e 26 anos. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 2/11, terça-feira: não haverá vacinação;

Dia 3/11, quarta-feira: segunda dose para pessoas de 25 anos. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 4/11, quinta-feira: segunda dose para pessoas de 24 e 22 anos. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 5/11, sexta-feira: segunda dose para pessoas de 21 e 20 anos. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF e comprovante de residência em Belo Horizonte;

Dia 6/11, sábado: não haverá vacinação.

Fonte: O Tempo