Cruzeiro: com 7,6% de risco de queda, time mira os “seis” pontos para se safar

Restam apenas seis partidas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro e o Cruzeiro ainda não definiu sua vida. A possibilidade de acesso foi sendo descontruída ao longo da competição, com desempenho irregular durante as partidas. A Segunda Divisão em 2022, pelo terceiro ano seguido, é uma realidade. Em 32 jogos, o time conseguiu vencer oito, ou seja, apenas 25% dos triunfos possíveis.

Em 14º lugar, com 39 pontos, a Raposa precisa superar o Vila Nova nesta segunda-feira (1º), às 19h, no Independência, pela 33ª rodada. Conquistar os três pontos será essencial para dar mais um passo importante visando a eliminar, definitivamente, o risco de queda à Série C.

Levantamento do site Probabilidades no Futebol do departamento de Matemática da UFMG aponta 7,6% de chance de rebaixamento. Para se safar da terceirona, o clube deveria somar, pelo menos, 45 pontos na tabela. Portanto, faltariam seis para o time da Toca não correr qualquer risco.

“A equipe teve uma sequência de vitórias boa, mas tivemos alguns empates que não poderíamos. A gente não pode deixar se abater, porque temos outro jogo em casa e vamos procurar somar o máximo de pontos para ficar mais acima na tabela”, ressalta o volante Adriano.

O Cruzeiro está há três partidas sem vencer. O último triunfo foi contra o líder Coritiba, por 3 a 0, fora de casa, pela 29ª rodada. Na sequência, empatou com o Botafogo (0 a 0) e sofreu dois reveses para Avaí (1 a 0) e Remo (3 a 1), este último, em pleno Independência.

