Cuca vê reta final do Brasileiro ‘muito dura’, mas acredita no poder do Galo

Manter a tranquilidade e os pés no chão pode ser o diferencial para o Atlético conseguir conquistar o tão sonhado bicampeonato nesta temporada. Na liderança do Brasileirão com 10 pontos de vantagem – que pode diminuir ainda nesta rodada -, o técnico Cuca avalia a reta final como muito dura.

A derrota para o Flamengo no Maracanã, sábado (30), pesou os planos da equipe, mas nada que desanimasse o elenco. Após a partida, Cuca falou sobre o impacto do resultado ruim no confronto direto pelo título

“Muito duro pela frente (o resto do campeonato). Mesmo se a gente ganhasse ainda teria um campeonato, não tão duro, mas com a derrota, tem um campeonato difícil. Hoje são 10 pontos, mas podem virar quatro, desde que o Flamengo vença o Athletico-PR lá e o Grêmio lá, que hoje lutam na parte de baixo. Não sei se é mais difícil jogar com quem luta por baixo ou por cima”, disse o treinador.

O Flamengo tem dois jogos a menos em relação ao Galo e cumprirá esse calendário atrasado durante esta semana. Na terça-feira (2), o time de Renato Gaúcho enfrenta o Athletico-PR, que quer se livrar das chances de rebaixamento, e, na sexta (5), encara o Grêmio, que quer escapar da Série B desde o início da competição.

Antes do confronto com o Flamengo, na quarta-feira (3), o Grêmio visita o Atlético no Mineirão. Cuca avalia a partida como difícil, lamenta a derrota de sábado, mas acredita em bons resultados.

“São jogos difíceis. Vamos ver a próxima rodada, se a gente vencer, outro jogo duro em casa, e depois vê o que acontece. Continuamos líder, sabendo que derrotas fazem parte da competição. Era um jogo decisivo, jogamos bem”, afirmou Cuca.

