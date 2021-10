‘Enquanto tiver chance, vamos brigar’, diz Renato Gaúcho sobre título brasileiro

A vitória do Flamengo em cima do Atlético deu o ânimo que o time de Renato Gaúcho precisava para esta reta final do Brasileirão. Com dez pontos a menos em relação ao Galo – mais ainda com dois jogos para cumprir comparado ao time mineiro -, o Rubro-negro renovou as energias quando vivia a pior fase na temporada. A vitória em cima do líder deixa acesa a chama de levar o título do campeonato.

Antes da vitória em cima do Galo por 1 a 0, no Maracanã, sábado (30), o Flamengo estava há quatro jogos sem vencer, sendo dois no Brasileiro. A pior marca da equipe na temporada, o que fez o treinador ter até o cargo ameaçado e a torcida se revoltar contra o time.

“Eu já sou vacinado. Eu não caí de para-quedas no futebol. Não sou contra a crítica, só achei no geral as críticas exageradas para todo mundo. Por isso assumi a culpa na quarta-feira. Pode criticar. O que criticou quarta vai nos elogiar amanhã. Faz parte. É paixão. Muitas pessoas gostam do circo pegando fogo, muitas pessoas ganham dinheiro em cima de críticas, no clique. Isso que passei ao grupo: ‘Sou a fortaleza de vocês, o muro de vocês’. Pode bater em mim à vontade”, disse Renato após a vitória.

Na vice-liderança da competição – pelo menos até a tarde deste domingo (31), antes de Palmeiras e Bragantino entrarem em campo -, o Flamengo terá uma semana intensa para pagar os jogos de rodadas atrasadas e, com isso, poderá diminuir a vantagem do Galo para apenas quatro pontos, se vencer os dois jogos.

“As pessoas não podem olhar só para frente, tem de olhar um pouco para trás. Tem pessoas inteligentes aqui dentro, temos trocado ideias, estamos na briga pelo Brasileiro e enquanto tiver chance, vamos brigar”, afirmou o técnico do Flamengo.

