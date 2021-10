Grêmio recebe Palmeiras em Porto Alegre pelo Brasileiro

O Grêmio recebe o Palmeiras, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (31) em Porto Alegre, buscando uma vitória que lhe ajude na luta para deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho chega à partida válida pela 29ª rodada da competição ocupando a penúltima posição da classificação com 26 pontos. Já o Verdão ainda sonha com o título da competição, pois está a 10 pontos do líder Atlético-MG (que tropeçou no último sábado ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0).

O Grêmio encerrou os preparativos para o próximo confronto pelo #Brasileiro2021.

📸: @lucasuebel /Grêmio FBPA

Saiba como foi realizado o trabalho desta manhã de sábado, lendo em:

https://t.co/R4M3vtyQ6p pic.twitter.com/Q28CjlJETX — Grêmio FBPA (@Gremio) October 30, 2021

Para a importante partida, o técnico Vagner Mancini não poderá contar com cinco jogadores: Paulo Miranda, Rafinha, Ferreira, Luiz Fernando e Borja. Todos estão suspensos. Mas o atacante colombiano tem mais um motivo para não entrar em campo. Como pertence ao Verdão, não pode atuar por questões contratuais.

Além disso, para somar mais três pontos na classificação, o time gaúcho terá de lidar com um incômodo retrospecto, não vence o Palmeiras há cinco anos em Porto Alegre. O último triunfo foi em setembro de 2016.

Se o Grêmio luta para deixar as últimas posições, o Verdão mira a ponta da tabela, que é ocupada pelo Atlético-MG (que tem 59 pontos). Assim, a equipe paulista tentará alcançar a terceira vitória consecutiva na competição.

Prontos para mais um desafio! Confira todas as fotos em nosso site oficial ➤ https://t.co/fynNrVFFzw 🆚 Grêmio

🏟 Arena do Grêmio

⏰ 16h#AvantiPalestra pic.twitter.com/Q8odIiYlvJ — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 30, 2021

Para o jogo em Porto Alegre, o técnico Abel Ferreira conta com o retorno do meio-campista Zé Rafael, que cumpriu suspensão automática na última rodada. Quem também pode ser aproveitado pelo treinador português é o lateral Gabriel Menino, que se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Grêmio e Palmeiras com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Mário Silva e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: