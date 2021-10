Hoje é Dia: semana tem feriado de Finados e Dia da Poesia

“Por muito tempo, achei que a ausência é falta.

E lastimava, ignorante, a falta.

Hoje não a lastimo.

Não há falta na ausência.

A ausência é um estar em mim (…).

O poema “Ausência”, de Carlos Drummond de Andrade, que homenageia a saudade, interliga olhares e sentimentos de duas datas centrais desta semana. A primeira é este domingo (31), Dia Nacional da Poesia, celebrado desde 2015 justamente para recordar o dia de nascimento do consagrado escritor mineiro de Itabira (31 de outubro de 1902). Já que ausência é “um estar em mim” faz lembrar os sentimentos que também a próxima terça-feira (2 de novembro) carrega, no Dia de Finados.

O feriado, que adquiriu novos contornos em dias de pandemia, emerge dor, caminhos do luto, uma vitória por dia, homenagens, ausência e, claro, a presença.

Presentes estão essas reflexões nos acervos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em baús de memórias e prestação de serviços, em formatos de textos, de áudios e de vídeos. Para conhecer mais da obra de Carlos Drummond de Andrade, que será homenageado nesta semana mais uma vez pelo Dia da Poesia, o programa De Lá Pra Cá, exibido pela TV Brasil, no ano de 2012, explica a inspiração intimista do autor, em seus 50 livros publicados. Confira:





No acervo, é possível se inspirar com a presença do autor ao ouvir poesia na voz do próprio Drummond, como o poema declamado pelo poeta que foi ao ar na TV Brasil, ou a relação de Drummond com a Rádio MEC, em especial que recorda, com entrevistas e testemunhos, que o escritor atuou na rádio como redator e cronista quando participou do programa Quadrante, produção da década de 1960.

O programa Arte Clube também celebra o aniversário do escritor ao relembrar a troca de correspondências entre ele e a tradutora Adalgisa Campos da Silva. Ouça entrevista com a pesquisadora:

Saudades

O Dia de Finados significa mais do que uma folga no calendário profissional ou estudantil. Sejam por diferentes denominações religiosas ou por pesquisadores da área da psicologia, há indicação da necessidade de se lidar com o luto. O tema foi discutido, no ano passado, por exemplo pelo programa Sem Censura, da TV Brasil:

Pela ciência, os psicólogos concordam que a data ganhou dimensão coletiva com as perdas durante a pandemia de covid-19. O tema foi tratado, por exemplo, no programa Revista Brasil com a psicóloga Flávia Teixeira:

O tema foi abordado, também no ano passado, em reportagens especiais da Agência Brasil, que também prestam serviço de locais em que enlutados podem buscar apoio para que quem ficou volte a se encontrar. Leia abaixo:

– Como a pandemia abalou o processo do luto

– Saiba como pedir ajuda para si e ajudar quem precisa

Folclore e cultura

Neste domingo, ainda, há uma celebração do folclore local, com o Dia do Saci. Criado em 2004, incentiva a valorização da cultura nacional, em contraposição às celebrações do Halloween. Outra data de homenagem no campo cultural é o aniversário de 75 anos da atriz Marieta Severo, no dia 2. A artista esteve programa A Arte do Artista, com Aderbal Freire Filho, veiculado pela TV Brasil em 2015. Confira abaixo

O mês de novembro começa com uma data que celebra um estilo de vida, que é o veganismo. O que nem todos sabem é que a decisão por esse caminho vai além de práticas e cuidados alimentares, mas também evita o uso de qualquer produto de origem animal. Ouça mais aqui.

Outra data brasileira especial cai na sexta (5). Celebra-se o Dia Nacional da Cultura e da Ciência e também o Dia Nacional da Língua Portuguesa (que recorda a data de aniversário do escritor Rui Barbosa. Para saber quem foi esse intelectual, reveja o episódio do De Lá Pra Cá, exibido em 2013. O programa mostra que a cultura humanista e o saber jurídico de Rui Barbosa (um dos principais responsáveis pela Constituição de 1891) levaram o autor à presidência de Honra da Comissão de Haia, que lhe renderam o apelido de “Águia de Haia”.

Confira as principais datas da semana abaixo