LNF: Cascavel e Tubarão definem vaga para quartas de final

Cascavel e Tubarão se enfrentam na manhã deste domingo (31), a partir das 11h (horário de Brasília), no Ginásio da Neva, no Paraná, para decidir quem avança às quartas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). A TV Brasil transmite a partida ao vivo.

Depois do empate no jogo de ida, agora só a vitória interessa. Neste domingo, 11h, @CFutsalOficial e @TubaraoFutsal fazem o jogo de volta das oitavas de final da #LNF2021. Vem com a gente e acompanhe #Aovivo o #FutebolTVBrasil na sua #EmissoraPública | https://t.co/LNBnNcF0OP pic.twitter.com/JWnTn5CKAk — TV Brasil (@TVBrasil) October 30, 2021

Dono da segunda melhor campanha do torneio, o time da casa, que está invicto há três meses e 13 partidas, precisa de dois empates (um no tempo normal e outro na prorrogação) para se classificar. Se uma das equipes vencer, classifica-se diretamente. O Cascavel conta também com o artilheiro da competição, o pivô Roni, com 13 gols.

“Sempre digo que isto é algo secundário, o importante é conseguir a classificação para chegar onde almejamos, que é o título”, afirmou o camisa 7 à assessoria da LNF.

O primeiro jogo entre Tubarão e Cascavel terminou empatado em 3 a 3. Aproximadamente 250 torcedores poderão acompanhar o jogo deste domingo dentro do ginásio, em Cascavel.