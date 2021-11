Mesmo com derrota, Aparecidense chega à final da Série D

A Aparecidense garantiu a classificação para a grande decisão da Série D do Campeonato Brasileiro, mesmo sendo derrotada por 1 a 0 neste domingo (31) no Frasqueirão, em Natal. O Camaleão avançou mesmo com o revés porque, no confronto de ida, no último final de semana, bateu o Alvinegro Potiguar por 4 a 2.

A Aparecidense disputa a grande final da Série D contra o Campinense, que no último sábado (30) superou o Atlético-CE por 3 a 1 no Amigão. No primeiro confronto entre as equipes o resultado foi um empate por 1 a 1 em partida disputada no Domingão.

Com a obrigação de vencer para, ao menos, levar a disputa para os pênaltis, o ABC assumiu a iniciativa das ações. E, logo aos 19 minutos, o Alvinegro Potiguar marcou. Em cobrança de falta ensaiada, Wallyson levantou a bola na área e Vinicius Paulista se antecipou ao goleiro Pedro Henrique para marcar de cabeça.

A partir daí o ABC tentou demais, mas não conseguiu mais marcar e viu o Camaleão garantir a classificação para a grande decisão.

Os jogos decisivos entre Campinense e Aparecidense seão disputados nos dias 7 e 14 de novembro, com transmissão ao vivo da TV Brasil. Os quatro semifinalistas da Série D (Campinense, Atlético-CE, Aparecidense e ABC) estão classificados para a Série C de 2022.