Montes Claros América perde na estreia da Superliga Masculina

O Montes Claros América Vôlei estreou com uma derrota na temporada 2021/2022 da Superliga Masculina de Vôlei. Em um jogo disputado neste domingo (31), no Ginásio da Vila Leopoldina, em São Paulo (SP), a equipe americana foi derrotada por 3 sets a 1 (21×25, 25×23, 26×24 e 25×18) para o Sesi/SP. O América chegou a vencer o primeiro set, mas acabou sofrendo a virada no placar e não vai somar pontos na rodada.

O próximo compromisso do time será contra Sada Cruzeiro -MG, às 21h30, no próximo sábado (6), no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem (MG), que, começou o torneio com o pé direito. O Sada iniciou a caminhada na busca pelo heptacampeonato com uma vitória por 3 sets a 0 sem sustos contra o Farma Conde Vôlei/São José, na semana passada.