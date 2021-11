Motoqueiro empina moto e mata idoso cego em Uberlândia

Um idoso cego, de 72 anos, morreu após ter sido atingido por um motoqueiro que empinava a sua motocicleta, neste domingo (31), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente foi registrado na rua José Abdulmassih, no bairro Shopping Park Uberlândia. O condutor fugiu sem prestar socorro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima sofreu traumatismo craniano grave, com exposição de massa encefálica, e morreu na hora. Quando os militares chegaram para socorrê-lo, ela já não apresentava sinais vitais. Um médico do Samu constatou o óbito e uma funerária foi acionada para fazer a remoção do corpo.

Testemunhas relataram que o motoqueiro mora em uma região próxima ao local do acidente. A Polícia Militar foi acionada e segue em busca de informações e do paradeiro do suspeito.

Fonte: O Tempo