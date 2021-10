Mulher morre em acidente, e namorado é preso com sinais de embriaguez em MG

Um motorista de 24 anos foi preso após dirigir o carro bêbado, capotar o veículo e provocar a morte da namorada dele, de 37 anos, na MG-040, na cidade de Mário Campos, na região metropolitana de Belo Horizonte, na noite deste sábado (30).

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou em seguida. Quando os militares chegaram ao local, o carro estava tombado do lado do passageiro onde estava a mulher que ficou prensada contra o solo e morreu na hora.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o local do acidente é pouco iluminado e não tem acostamento. Além de ser em uma curva sinuosa. Para atendimento médico e os trabalhos da perícia a pista precisou ficar fechada por duas horas.

O condutor apresentava sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, andar cambaleante e fala desconexa. Ele fez o teste do etilômetro que apontou 0,28 mg/l, constatando a embriaguez ao volante. No momento do acidente, ele estava sem a carteira de habilitação.

Dentro do carro foi encontrada uma garrafa de uísque e garrafas de cerveja. O motorista teve apenas escoriações e não precisou de atendimento médico. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte.



Fonte: O Tempo