‘Novo cangaço’: entenda o que é o crime que mobilizou a PM em Varginha

O “novo cangaço” é um grupo especializado em assalto a bancos que usa armamento com potencial de guerra e provoca terror em cidades do interior de Minas Gerais com tiroteios e confrontos com a Polícia Militar. Os assaltos acontecem geralmente no Sul de Minas Gerais. Neste domingo uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os principais “cabeças” desses crimes são de São Paulo e alguns tem ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). O Estado mineiro é rota dessas quadrilhas que agem principalmente no Sul de Minas e também no Triângulo Mineiro que fazem limites com o estado paulista.

Nos últimos quatro anos, esse tipo de crime caiu 92% em Minas, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG). Os números mostram que, de janeiro a junho deste ano, aconteceram quatro ataques a bancos com explosivos. No mesmo período de 2016, houve 157. E, naquele ano todo, foram 252.Em 2018 foi criada uma Delegacia Especializada em Investigação e Repressão ao Roubo a Banco.

Em 2017 um policial militar e um vigia foram mortos em um assalto a banco em Santa Margarida, na Zona da Mata. Os criminosos chegaram à cidade fortemente armados.



