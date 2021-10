O América venceu o Fortaleza neste sábado (30), no Independência, por 2 a 1, em jogo válido pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão.

Os gols do Coelho foram marcados por Ademir, de pênalti, e Felipe Azevedo. David fez o gol do Leão do Pici. Com a vitória, o América chegou a 38 pontos e ocupa momentaneamente a nona posição na tabela de classificação.

Ouça a narração dos gols na voz de Rafael Leal com as reportagens de Duda Gonçalves.

Fonte: O Tempo