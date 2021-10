Previsão do tempo: Chuva deve atingir BH e interior de Minas neste domingo

A chuva deve atingir Belo Horizonte, a região metropolitana e quase todo o interior de Minas Gerais neste domingo (31). A previsão é de tempo bem nublado com pancadas de chuva principalmente na parte da tarde. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Belo Horizonte a temperatura mínima foi de 16,7ºC na estação de Cercadinho, no bairro Belvedere, região Centro-Sul de Belo Horizonte e a máxima prevista é de 27ºC.

Em Minas Gerais a temperatura mínima foi de 13,2ºC no Sul do Estado e a máxima prevista é de 35ºC no Norte. Há previsão de muita chuva para o Triângulo Mineiro, as regiões Central, Oeste, Sul, Sudoeste e Campo das Vertentes. Além da capital mineira e da região metropolitana.

Segunda e terça

Nesta segunda-feira (1), o céu também vai ficar nublado e com chances de chuva em todo dia em Belo Horizonte. As temperaturas devem variar entre 17ºC e 23ºC e, nesta terça-feira (2) as temperaturas devem variar entre 17ºC e 26ºC. O céu ficará parcialmente nublado e a chance de chuva diminui.

Fonte: O Tempo