Queda de rendimento do time é preocupante

Alô, Nação Azul! O que mais preocupa o torcedor nesta reta final de Série B, faltando seis rodadas para o término da competição, é a queda de produção que o time celeste sofreu. Ao que parece, a grande exibição contra o Coritiba acabou não fazendo bem ao Cruzeiro, pois criou uma ilusão e expectativa muito grande no torcedor. Agora fica o temor pela proximidade e ameaça do Z-4 .Terça-feira diante do Vila Nova em casa, o time de Vanderlei Luxemburgo terá que superar o psicológico, pois estará sob pressão pelo resultado . A verdade é que não dá para negociar outro resultado que não seja de vitoria. O que também preocupa é a falta de criatividade no meio de campo e o pouco poder de fogo na frente. Luxemburgo até que tem tentado dar moral aos jovens Victor Leque e Thiago . São dois jogadores de potencial, mas Thiago precisa melhorar na finalização, e tomar gosto por fazer gols. Se faltar qualidade na bola, terá que ser na superação . Na Toca o sinal de alerta está ligado.

Fonte: O Tempo