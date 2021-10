Relembre ataques do ‘novo cangaço’, como o evitado em Varginha neste domingo

O ‘novo cangaço’ – quadrilha especializada em assalto a bancos – que teve 25 integrantes mortos em Varginha, no Sul de Minas Gerais, neste domingo (31), já provocou terror pelo interior de Minas e de São Paulo. Eles aterrorizaram a população e já provocaram mortes.

Relembre algumas das atuações mais marcantes do grupo:

Policial e vigilantes são mortos em Santa Margarida

Cerca de 30 homens assaltaram os bancos do Brasil e da Sicoob em Santa Margarida, na Zona da Mata de Minas Gerais, em julho de 2017. Os criminosos assassinaram o cabo Marcos Marques da Silva, de 36 anos, que cruzou com eles em uma esquina. Eles também mataram o vigilante do Banco do Brasil, Leonardo José Mendes, de 53 anos, que foi atingido com tiros na cabeça, mesmo tentando se render. Os criminosos estavam fortemente armados e em caminhonetes.

Homens cobertos com máscaras de palhaços e com coletes a prova de balas invadem Itamonte

Um grupo com, pelo menos, 20 suspeitos fortemente armados, usando máscaras de palhaço e coletes a prova de balas invadiram a cidade de Itamonte, no Sul de Minas Gerais, em 2014 e provocaram um terror no local. Em confronto com a PM, nove bandidos morreram. Todos eram suspeitos de assaltos em outras cidades do Sul de Minas.

Quadrilha explode caixas eletrônicos e leva terror a Jacuí, no Sul de Minas

Oito suspeitos de explodirem caixas eletrônicos levaram terror à cidade de Jacuí, no Sul de Minas Gerais, no dia 8 de abril deste ano. Eles circularam pela cidade com metralhadoras dando tiros para o alto e trocaram disparos com militares. Um suspeito morreu.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos chegaram à cidade em dois carros, um veículo foi para frente de uma agência do Banco do Brasil e o outro ficou próximo ao quartel da polícia. Eles usaram dinamite para explodir os caixas e, logo após o crime, saíram atirando pela cidade na tentativa de intimidar os policiais.

Três criminosos morrem em Brumadinho

Com mais de três quilômetros de extensão, a rua Presidente Vargas, no centro de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, concentra oito agências bancárias de sete bancos diferentes. E foi justamente nessa via que aconteceu a explosão da Caixa Econômica Federal, no dia 14 de agosto deste ano. Três dos suspeitos morreram no tiroteio com os militares, em frente à agência bancária. Durante a tentativa de fuga, dois criminosos invadiram uma casa, que fica a cerca de 500 metros do banco e fizeram uma família de refém – pai, mãe e filha –.

Em São Paulo

Sete integrantes do Novo Cangaço são mortos em Campinas

No dia 18 de março de 2018, a Polícia Militar de São Paulo matou sete suspeitos de integrarem uma quadrilha do novo cangaço que em Campinas, interior do Estado. Os suspeitos foram interceptados em uma estrada e não acataram a ordem de parada. Eles trocaram tiros com a polícia. O grupo pretendia cometer um assalto em Joanópolis, também no interior do Estado.

Araçatuba vive terror com ataque de grupo

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do centro de Araçatuba em agosto deste ano. Um homem teve a perna amputada após passar de bicicleta próximo a um artefato explosivo. Dois suspeitos foram detidos. A quadrilha tinha cerca de 15 integrantes e provocou terror na cidade.

