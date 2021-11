São Paulo vence Inter e mantém vivo o sonho de alcançar Libertadores

Jogando no estádio do Morumbi, o São Paulo bateu o Internacional por 1 a 0, na noite deste domingo (31), e alcançou a 11ª posição da classificação, com 37 pontos, mantendo vivas as esperanças de conseguir a classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Já o Colorado termina a rodada na 6ª posição, com 41 pontos.

O triunfo do Tricolor foi alcançado graças a gol de Gabriel Sara, aos 4 minutos do primeiro tempo. Reinaldo tocou para o volante, que bateu na saída de Marcelo Lomba.

O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo (7), quando visita o Bahia. Um dia antes o Internacional disputa o clássico com o Grêmio.

Sport vencedor

Outra equipe a triunfar na noite deste domingo foi o Sport, que bateu o Atlético-GO por 2 a 0 na Arena Pernambuco graças a dois gols de Mikael.

FIM DE JOGO NA ARENA DE PERNAMBUCO! MIKAEL FAZ DOIS E GARANTE A VITÓRIA DO LEÃO! #OSportÉJason pic.twitter.com/4ciQQF4zAk — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 1, 2021

O triunfo deixa o Leão de Recife na 17ª posição, com 30 pontos. Já o Dragão termina a rodada na 10ª posição com 37 pontos.