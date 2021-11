Torcedores do Grêmio vandalizam estádio após derrota; veja imagens

Afundado na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio está cada vez mais próximo da Série B de 2022. Na tarde deste domingo (31), o time comandado por Vágner Mancini foi derrotado pela 15ª vez no Brasileirão. O Palmeiras, que ainda sonha com o título, venceu por 3 a 1, dentro da Arena do Grêmio. Torcedores tricolores que acompanhavam a partida invadiram o gramado e depredaram o estádio.

CENAS LAMENTÁVEIS!

Torcedores do Grêmio invadiram o campo e começaram a quebrar tudo… pic.twitter.com/oIAS4h78cp — Futebol 24hrs (@futebol24hr2_) October 31, 2021

Após o apito final, um grupo de torcedores invadiu o gramado, quebrou a cabine do VAR e outros equipamentos de transmissão. Além disso, esses torcedores tentaram invadir o túnel de acesso aos vestiários, onde estavam os jogadores. Os torcedores só sairam do campo após ação da Brigada Militar. Também houve briga entre torcedores tricolores nas arquibancadas.

A Briga de escola entre torcedores do Palmeiras e Grêmio. pic.twitter.com/CINL5iRlml — Janderson Sales (Sales Dicas) (@Salespeixoto) October 31, 2021

Fonte: O Tempo