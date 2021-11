Varginha: Carreta apreendida em cidade próxima estava preparada para fuga

A quadrilha, morta em confronto com a polícia neste domingo (31), em Varginha, no Sul de Minas, possivelmente contava com uma carreta modificada, com um esconderijo falso com colchões, para a fuga após o crime. A informação foi divulgada na tarde deste domingo (31) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante coletiva de imprensa.

Segundo o inspetor Rodrigo Diniz Costa, chefe do Comando de Operações Especiais da PRF de Minas, o veículo de carga foi localizado estacionado na cidade de Muzambinho, que fica a cerca de 139 km de Varginha e bem perto da divisa com o estado de São Paulo.

“Logo que chegamos mais próximo já identificamos algumas mudanças na estrutura da carreta, e eles costumam fazer adaptações. Ao abrir, descobrimos um fundo falso que possivelmente seria usado para a fuga, pois tinha garrafas de água e colchonetes. Era um espaço confortável para que a quadrilha ficasse lá. E tinha uma carga dissimulada sobre o esconderijo, veículo realmente preparado para essa utilização”, detalhou.

Um vídeo divulgado pela PRF mostra a carreta modificada:

Varginha: Carreta apreendida em cidade próxima estava preparada para fugahttps://t.co/jRtsaVQxdl 🎥 PRF/DIVULGAÇÃO pic.twitter.com/9wEDlaWSGu — O Tempo (@otempo) October 31, 2021

Ainda conforme o inspetor da PRF, é comum que quadrilhas do chamado “novo cangaço” roubem veículos de carga. “A gente sabe que essas quadrilhas procuram veículos maiores, tanto para criar o caos na cidade, para fechar ruas, incendiar, quanto para o transporte de fuga deles, usados para passar despercebidos”, detalha Costa.

A operação

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviaria Federal (PRF) realizaram uma operação conjunta e desmantelaram uma quadrilha de assalto a bancos de alta periculosidade, conhecida como “novo cangaço”, em Varginha, neste domingo (31). Ao todo, 25 criminosos morreram em confronto com as polícias durante a operação, e vários ficaram feridos.

O confronto ocorreu em duas chácaras da cidade. Na primeira, 18 criminosos, foram mortos quando atacaram os policiais. Na segunda chácara, foram sete mortos. O grupo estava armado com um arsenal de guerra, explosivos e coletes a prova de balas.

“Posso adiantar que esta é a maior operação referente ao ‘novo cangaço’ no país. Muitos infratores fariam um roubo a banco, provavelmente na data de amanhã ou hoje, e foram surpreendidos pelo nosso serviço de inteligência integrado com a PRF. Foi uma ação conjunta que resultou na apreensão de um grande armamento, além de explosivos e coletes à prova de balas que eram utilizado por esses infratores” informou a capitão Layla Brunela, porta-voz da PMMG.

Fonte: O Tempo