Vídeo: Bandidos mortos em Varginha tinham uniformes e galões de combustível

Os criminosos do “novo cangaço” que morreram em confronto com a Polícia Militar neste domingo (31), em Varginha, no Sul de Minas Gerais , tinham uniformes, estavam com os carregadores das armas prontos para o crime e estavam com uma série de galões de gasolina. O arsenal de armas apreendido com os criminosos está sendo contabilizado.

“Eles tinham uniformes e vestimentas próprias que seriam utilizadas por esses infratores, coletes balísticos, joelheiras, coturnos, até mesmo algumas roupas camufladas. Os carregadores das armas, todos já municiados e em condições de resposta, foram apreendidos desta maneira. Armamentos de todos os calibres, fuzis, escopetas calibres .12, miguelitos que são usados para poder furar o pneu de viaturas, vários galões de combustível, explosivos e tem material chegando a todo tempo”, informou a porta-voz da Polícia Militar, capitão Layla Brunela.

Vídeo: em Varginha, bandidos mortos tinham arma antitanque, fuzis e explosivos

Segundo ela, a polícia não comemora as mortes e a ação foi pela segurança dos militares. “Um arsenal bélico capaz de fazer frente às nossas guarnições, entraram em confronto com nossos policiais militares e tiveram a resposta devida. Queremos evitar de toda maneira o confronto, não vamos comemorar nenhuma morte, não é a intenção da Polícia Militar, nem da Polícia Rodoviária Federal, mas uma ação precisa do trabalho conjunto das polícias. Ações como essa sempre serão pautadas dentro da legalidade e aqui só fizemos responder o risco que nossos policiais militares sofreram”, complementou a capitão.

Veja vídeo:

Fonte: O Tempo