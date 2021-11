Betim: chove mais de 70 mm nas regiões de Vianópolis e Imbiruçu

Com o temporal que atingiu Betim na noite desta segunda (1º), os pluviômetros marcaram grande intensidade de chuva em ao menos quatro regiões da cidade: Vianópolis e Imbiruçu, com mais de 70 milímetros cada uma, e Central e Icaivera, entre 30 e 70 milímetros cada. Mais cedo, à tarde, chuva de granizo foi registrada por moradores de Vianópolis e Citrolândia. Algumas das consequências do grande volume de água que caiu nessas regiões foram alagamentos de vias, sem danos, quedas de árvores e de um muro, além de falta de energia elétrica em alguns bairros, como o Arquipélago Verde e o Marimbá.

Segundo a Defesa Civil, houve o registro de nove ocorrências ao todo, mas ninguém ficou ferido. Equipes do órgão municipal foram acionadas até os locais para tomar providências. No caso do muro que cedeu, no bairro Angola, segundo o tenente-coronel Walfrido Lopes, a equipe técnica constatou que o excesso de água provocou o deslizamento de massa do talude, mas isso não gerou risco para a caixa d’gua, já que existe outra contenção. “Amanhã (terça, 2), uma força-tarefa irá providenciar, primeiramente, o lonamento do talude para que não haja mais infiltrações”, explicou.

Sobre a falta de energia elétrica, alguns bairros ficaram no escuro parte da noite. No Arquipélago Verde, por exemplo, na região Central, moradores relataram o problema desde 17h. A Cemig informou, por meio de sua assessoria, que as equipes estavam atuando para restabelecer o fornecimento de energia até o fim da noite.

Atenção

E, para a madrugada, a previsão é de mais chuva. Um comunicado de alerta sobre a possbilidade de deslizamento de terra foi feito pelas redes sociais da Prefeitura de Betim. O texto diz o seguinte: “fique atento às áreas de risco presentes no mapa e vá para um local seguro. Se observar um princípio de deslizamento, avise imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, pelo 193”.

Fonte: O Tempo