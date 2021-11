BH: 3 regiões registram mais de 40% do volume de chuvas previsto para novembro

O mês de novembro começou com muita chuva em Belo Horizonte. Depois do forte temporal que atingiu a cidade entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira (01), pelo menos três regionais da cidade – Centro-Sul, Leste e Noroeste – registraram mais de 40% do volume de chuva prevista para este mês, no primeiro dia de novembro.

De acordo com a Defesa Civil de BH, o acumulado de chuvas na região Centro-Sul, até as 20h30 da noite de hoje, foi de 98 milímetros (41%); na Leste, 96,4 milímetros (40%) e, na Noroeste, 97 milímetros (41%). Normalmente, a média climatológica prevista para o mês de novembro na capital mineira é de 239,8 milímetros.

Confira o acumulado de chuvas, em milímetros (mm), nas nove regionais de Belo Horizonte hoje:

Barreiro: 89,4 (37%)

Centro Sul: 98 (41%)

Leste: 96,4 (40%)

Nordeste: 74,2 (31%)

Noroeste: 97 (41%)

Norte: 57,4 (24%)

Oeste: 76,4 (32%)

Pampulha: 73,2 (31%)

Venda Nova: 62,8 (26%)

Fonte: O Tempo